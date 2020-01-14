مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس، اعتقلت خلالها مواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد محمود عبد الرحمن ريان (25 عاماً) أثناء مروره على حاجز طيار أقيم عند مدخل قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، واعتدت عليه بالضرب.

وكان ريان قد أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه في العام 2018. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل جودت ريان في القرية، وفتشته.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: أيهم غسان ثوابته (17 عاما)، ومحمد حسن ديرية (17 عاما)، ومحمود إبراهيم طقاطقة ( 17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كذلك قام الاحتلال باقتحام بلدة قباطية جنوب جنين واعتقال المواطن ياسر إبراهيم أبو الرب ومحمود عيد حنايشة.