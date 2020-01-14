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التفتيش القضائي في النيابة العامة يتفقد المراكز الشرطية غرب غزة

14 كانون ثاني / يناير 2020 09:22

التفتيش القضائي في النيابة العامة يتفقد المراكز الشرطية غرب غزة
التفتيش القضائي في النيابة العامة يتفقد المراكز الشرطية غرب غزة

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة جولة تفقدية على المراكز الشرطية غرب مدينة غزة.

 واجرت الجولة التفتيشية في كل من "شرطة الرمال-شرطة الشاطئ -شرطةالشيخ رضوان "بكافة اقسامها وإدراتها من مكاتب التحقيق والتنفيذ والشكاوي والنظارات واقسام المباحث ومكافحة المخدرات .

وتهدف الزيارة للأطمئنان  على سلامة الاجراءات المتخذة في الشكاوي والإستماع لشكاوي النزلاء ومتابعه تنفيذ التفويصات الصادرة عن اعضاء النيابة، مع التأكيد على حسن العلاقة مع مكونات منظومة العدالة الجنائية، بما يحقق جودة خدمة العدالة، ومكافحة الجريمة، ورد المظالم، وترسيخ سياده القانون.

  

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