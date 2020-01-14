إذا كنت مريض حساسية الصدر تجنب تناول هذه الأطعمة

هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بحساسية الصدر، وهذا الأمر يتسب في تعرضه لضيق شديد في التنفس، وأيضا يتسبب في زيادة فرص الإصابة والتعرض للربو، ولذا عليك توخي الحذر عن طريق قراءة الأسطر القادمة.

هل تعلم أن تناول بعض الأطعمة يزيد من فرص التعرض للإصابة بمشاكل صحية نتيجة لإصابتك بحساسية الصدر، ولذا عليك التعرف علي الأطعمة التي تزيد من التعرض لمثل هذه المشكلة، ولكن عليك التعرف في البداية عن أعراض حساسية الصدر، ومنها:

-عدم القدرة علي التقاط الأنفاس بشكل طبيعي.

-تورم بعض الأماكن في الجسم كالقدمين.

-كحة شديدة ويصاحبها البلغم الشديد.

-الرغبة الشديدة في الغثيان والقيء نتيجة لصعوبة الحالة.

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي تزيد من فرص التعرض لزيادة أعراض ومشاكل حساسية الصدر، والتي يجب عليك تجنبها، وخاصة إذا كنت مصاب بنزلات البرد الشديدة، ومنها:

-البيض يعد من الأطعمة التي تزيد من أعراض حساسية الصدر.

-الإكثار من تناول الفول السوداني، والمكسرات، تعد من أبرز الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بحساسية الصدر ولذا عليك التقليل من تناولها بكثره، لأنها تحتوي علي العديد من المركبات التي تساهم في زيادة التعرض للحساسية في الصدر.

-أوضحت الكثير من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإكثار من تناول الحمضيات كالليمون والبرتقال يعد من الأمور التي تزيد من ظهور أعراض حساسية الصدر بشكل كبير، ولذا عليك التقليل من تناوله بشكل كبير.

وأوضحت التقرير أن التقليل من تناول هذه الأطعمة يحمي الصدر من التعرض لأي مشاكل صحية ناتجة عن تناولها وأبرزها حساسية الصدر.