انقراض أكبر أسماك المياه العذبة التي نجت منذ ملايين السنين…

أعلن مركز خبراء مصائد الأسماك في الصين انقراض أحد أقدم أسماك المياه العذبة وأكبرها في العالم، وهي سمكة القنفذ الصيني “أبو سيف الصيني” بعد أن عاشت على الأض أكثر من 200 مليون عام.

ويصل طول السمكة المنقرضة، والتي عاشت في نهر اليانغتسي إلى 7 أمتار ويبلغ وزنها تقريبا 450 كلوغراما، ويشتهر السمك بلون جسده المميز المائل إلى الفضي، وقد رصد آخر مرة في عام 2003.

وفشل العلماء على مدى سنوات من البحث في حوض النهر بالعثور على أي دليل يفيد بوجودها، ويقدرون أنها قد انقرضت بين عامي 2005 و 2010.

السمكة التي تعرف أيضا باسم “أبو سيف الصيني” من أقدم الأسماك التي عاشت على وجه الأرض، والتي يعود تاريخها إلى العصر الجوراسي السفلي، أي قبل 200 مليون عام.

وكان هذا السمك شائعا في نهر اليانغتسي في سبعينات القرن الماضي، لكن أعدادها انخفضت بعد بدء عمليات الصيد الجائر، وتدمير أماكن عيشها، بحسب “سي إن إن”.

وتم إدراجها على قائمة الأسماك المهددة باانقراض منذ عام 2009، بعد دراسة استقصائية أجرها نفس العلماء، لكنهم أعلنوا اليوم عن انقراض هذا الصنف بعد سنوات من البحث.