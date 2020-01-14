مدير تعليم الشمال يتفقد سير توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، سير عملية توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، المقرر يوم غد الثلاثاء الموافق 14/1/2020.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها أ. العرابيد إلى مستودع الكتب في المديرية، للاطلاع عن كثب على سير عملية توزيع الكتب على المدارس، حيث كان في استقباله رئيس قسم الرقابة الداخلية أ. محمد أبو ريا، والعاملين في القسم الكتب.

وأشاد أ. العرابيد بدور العاملين في قسم الكتب والمطبوعات التربوية بالمديرية على جهودهم في توفير الكتب المدرسية، وإدارة توزيعها بما يتناسب مع جدول دوام مديري المدارس ومديراتها.

وأكد مدير التعليم أن المديرية تحرص على تسليم الكتب المدرسية لجميع مدارسها قبل بدء الفصل الدراسي بهدف توزيعها على الطلبة من أول يوم دراسي