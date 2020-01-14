وزارة الأسرى: الأسير زهران يعلق إضرابه عن الطعام

غزة- الرأي

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير أحمد زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل، قد عَلّق اضرابه عن الطعام بعد اضراب دام (113 يوماً ) على التوالي ضد اعتقاله الإداري، الأمر الذي أدى الى تراجع خطير في وضعه الصحي.

وأشارت الوزارة الى أن الصليب الأحمر قد أبلغ المسؤولين بأن الأسير أحمد زهران، عَلّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له، والسماح له بالاتصال هاتفيا مع عائلته، وذلك دون الإفصاح عن تفاصيل موعد الافراج عنه والتى سيتم الكشف عنها خلال ساعات أو أيام قليلة.

وأوضحت الوزارة ان زهران يمر بوضع صحي حرج، حيث يعاني من الإعياء والإرهاق نتيجة الإضراب، كما أنه فقد من وزنه (35) كيلوجرام، ويعانى من أوجاع في المعدة وهزال وغثيان، وعدم القدرة على الوقوف، الأمر الذي يشكل خشية حقيقية على حياته في حال لم يتم الافراج عنه وتلقيه العناية الصحية اللازمة.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، هو الأسير الوحيد الذي بقي مضربا عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الادارى بحقه.