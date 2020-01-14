التنمية الاجتماعية في الشمال تعقد محاضرة توعوية حول التسول أسباب ومخاطر

غزة- الرأي

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة شمال غزة، محاضرة توعوية عن التسول وأسباب ومخاطر ظاهرة التسول على النسيج الاجتماعي داخل المجتمع .

جاء ذلك، بحضور مدير المديرية أ. جواد المجبر ومنسق الجمعيات أ. وسام الحسني، و بالشراكة مع جمعية جباليا للتأهيل ومع دائرة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية .

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الحد من ظاهرة التسول في قطاع غزة على وجه العموم وفي محافظة شمال غزة على وجه الخصوص.

وحضر اللقاء ما يقارب 70سيدة من محافظة شمال غزة وتخلله مجموعة من الأسئلة والنقاشات التي تم الاجابة عليها من قبل محمود العجلة مرشد حماية الطفولة في مديرية التنمية الاجتماعية شمال غزة.