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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2388 ) الثلاثاء 14/1/2020

أخبار فلسطينية﻿

جولة هنية الخارجية تفتح معركة «التمثيل الرسمي»

فتح باب تسجيل الأحزاب التي ستخوض الانتخابات القادمة

مشروع قانون جديد في الكونغرس الأميركي لتحريم انتقاد إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: قادة إسرائيل يعشيون أزمة بسبب إجراءات الجنائية الدولية ضدهم

مجدلاني يكشف لـ"صفا" تفاصيل النظام الجديد لصرف مخصصات الشئون

البردويل: نعمل على تحرير البرغوثي وقيادات فتحاوية تريد تغييبه

أخبار إسرائيلية

انطلاق الإجراءات الأولية لمحاكمة نتنياهو

«المالية الإسرائيلية»: العجز سيبلغ 4% إذا لم تفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق

وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية تصفية حسن نصرالله

قناة عبرية: قرار بإصدار تصاريح لـ500 تاجر من قطاع غزة

الانتخابات الإسرائيلية: ثلاثة أحزاب تاريخية تنزل عن خشبة المسرح

تقرير استخباري إسرائيلي: أكبر عملية إطلاق صواريخ كانت في 2019

اخبار دولية

البيت الأبيض يعتزم نشر «صفقة القرن» قبل انتخابات «الكنيست»

بعد موافقة هولندا.. شتاينتش يأمر بتجهيز خط أنابيب غاز لصالح كهرباء

أخبار عربية

الأردن: حكم بالسجن 4 أشهر على إسرائيلي تسلل للأردن وبحوزته مخدرات

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الخارجية الفلسطينية: الخوف من تحقيقات الجنائية الدولية لا يشكل رادعا لوقف الجرائم الإسرائيلية

«بحر غزة… خطر الاقتراب»… الصيادون يتعرضون لتدمير منظم وعدد الانتهاكات فاق الـ 350

الكشف عن اعتقال 600 من سكان العيسوية في القدس المحتلة ثلثهم قاصرون

الشرق الاوسط

حياة أسير فلسطيني على المحك في اليوم الـ113 لإضرابه عن الطعام

الخليج الإماراتية

عاصفة مطرية تغرق 8 مقاتلات «إسرائيلية»

مشروع تدمير الخليل

قوات القمع «الإسرائيلي» تنكل بمعتقلي «ريمون».. وأسير يواجه الموت

قوات القمع «الإسرائيلي» تنكل بمعتقلي «ريمون».. وأسير يواجه الموت

الأهرام المصرية « المالية الإسرائيلية»: العجز سيبلغ 4% إذا لم تفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق

الشروق المصرية الشرطة الإسرائيلية:تحرير 50 امرأة وطفلا بعد احتجازهم في مجمع بالقدس الخارجية الفلسطينية: قادة إسرائيل يعشيون أزمة بسبب إجراءات الجنائية الدولية ضدهم

الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إجراءات الجنائية الدولية تقلق قادة الاحتلال

فرض تعويضات باهظة على مقدسيَيْن بسبب المفرقعات

القدس المحلية

القدس: الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً بعد الاعتداء عليه

لحظة الإفراج عنه.. الاحتلال يعيد اعتقال الأسير إسماعيل عفانه بعد 18

اعتقال 6 مواطنين بالضفة

غزة: إطلاق نار تجاه طائرات للاحتلال

الشرطة تضبط 8 مركبات غير قانونية وتقبض على 14 مطلوبا

صحة غزة: نتابع قضية وفاة المواطنة العقاد

غزة: مطالبات بوضع خطة لتشغيل العمال والخريجين

الاحتلال يستولي على 127 دونما غرب سلفيت

اليوم موعد الإفراج عن الأسير الإداري حسن العويوي

إصابتان خطيرتان جراء حادثي سير بغزة

نقابة الصحفيين تطالب الحكومة والقطاع الخاص بمواجهة حرب "الفيسبوك" على الرواية

عورتاني: التربية تولي اهتماما بقطاع التعليم في القدس

بعد 113 يوماً.. الأسير زهران يعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق

حلس: لا تغييرات في الهيئة القيادية لحركة "فتح" بغزة

»فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع اسرائيل من تنفيذ خطط ضم الضفة

قناة إسرائيلية: السماح لـ500 تاجر من غزة بدخول "إسرائيل"

مستوطن يدهس طالبة شرقي بيت لحم

ما الحدث الذي خبَّأته "إسرائيل" خشية أن تستغله كتائب القسام؟

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير أبو جزر رغم انتهاء محكوميته

حماس: أمن الضفة اعتقل 195 من عناصرنا بأسبوع

29 عامًا على استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

زوج الشهيدة الرابي: قطعنا شوطًا مهما لمحاكمة قتلتها

الاحتلال يصادر 66.500 ألف شيكل من حساب عائلة أسيرين

"الأحرار": مماطلة عباس تؤكد عدم مصداقيته للانتخابات

نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال نقلت فعلياً (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون

معاريف :قرارات اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين

مسؤول أمني إسرائيلي بارز يدعو لتوجيه "ضربة قاتلة" لإيران في سوريا

سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

مشروع قانون جديد في الكونغرس الأميركي لتحريم انتقاد إسرائيل وممارسات الاحتلال

وعد الآخرة".. الزهار: التهدئة الطويلة اختراعات لفظية مضللة.. والرد الايراني ردع أكثر من طرف

فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يضربون فلسطينيا وأمه بالقدس

مستوطن يدهس طالبة ببيت لحم واعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يمنع استصلاح وشق طرق زراعية وسط الضفة

وكالة وفا

الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة 1.58% خلال العام 2..

عورتاني: التربية تولي اهتماما بقطاع التعليم في القدس..

حدث في مثل هذا اليوم

14 كانون ثاني (يناير)

2004م الاستشهادية القسامية ريم الرياشي تفجر نفسها في حاجز عسكري صهيوني في منطقة "إيرز" الصناعية، فتقتل 4 جنود صهاينة وتصيب 10 آخرين بجراح مختلفة.

2002م قوات الاحتلال تغتال مسئول كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" في طولكرم رائد الكرمي (30 عاما)، وذلك بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.

1997م توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في إيريز (شمال قطاع غزة ) تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية، عُرفت باسم "اتفاق الخليل"، الذي انسحب الاحتلال بموجبه من مدينة الخليل في الضفة الغربية تاركاً وراءه 400 مستوطن في البلدة القديمة يحرسهم مئات الجنود الإسرائيليين.

1991م مسلح فلسطيني من حركة "فتح"/ المجلس الثوري بزعامة صبري البنا "أبو نضال" يغتال ثلاثة من قادة "فتح"، هم الرجل الثاني ومسؤول الأمن والاستخبارات في الحركة صلاح خلف، وعضوي الحركة هايل عبد الحميد، وفخر الدين العمري.

1985م أنشأت سلطات الاحتلال الصهيوني وكالة فضاء.

1948م عصابة الهاغاناة الإرهابية اليهودية تبرم صفقة للسلاح مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة 1.2ممليون دولار، وتضمنت توريد 24 ألفا و500 بندقية، وخمسة آلاف رشاش ثقيل، و200 رشاش متوسط، و54 مليون رصاصة، و25 طائرة من طراز ميزر شميت. وقد وصلت هذه الأسلحة مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين.