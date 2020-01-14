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الشباب والرياضة تنظم جولة زيارات للمراكز الشبابية

14 كانون ثاني / يناير 2020 10:35

الشباب والرياضة تنظم جولة زيارات للمراكز الشبابية
الشباب والرياضة تنظم جولة زيارات للمراكز الشبابية

غزة- الرأي

بدأت دائرة المعسكرات والعمل التطوعي بوزارة الشباب والرياضة، جولة زيارات ميدانية للعديد من المراكز والمؤسسات الشبابية.

 وقال. خالد بحور مدير الدائرة، إن الزيارات تهدف لتعزيز سبل العمل بين الدائرة والمؤسسات العاملة في المجتمع المحلي .
وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً بين الوزارة والمراكز الشبابية , من أجل تطوير وزيادة العمل التطوعي بين فئة الشباب , حيث تم الاتفاق على عقد ورش عمل متخصصة في العمل التطوعي .
وأوضح أن الزيارة  تأتي ضمن الخطة التي وضعها الوزارة من أجل الرقي بالعمل الشبابي , خلال العام الجديد , حيث ستقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع والفعاليات الخاصة بالشباب .

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