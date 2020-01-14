زراعة شمال غزة تتابع الأصناف الحديثة من الخضار

غزة- الرأي

تابع مهندسو مديرية زراعة شمال غزة مجموعة من أصناف الخضار الجديدة من محاصيل ( الجزر ، البندورة ، الخيار) في أرض المزارع علي زهار أبو حليمة، ويأتي ذلك في إطار تشجيعها لإدخال الأصناف الجديدة من محاصيل الخضار ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق مردود اقتصادي أفضل للمزارع.



و تحدث م. أحمد قاسم رئيس قسم الارشاد النباتي بمديرية زراعة شمال غزة أن وزارة الزراعة تولي اهتماماً كبيرا لعملية إدخال أصناف جديدة من محاصيل الخضار المختلفة، والتي من شأنها زيادة الانتاج وتحقيق الربحية الأفضل للمزارع والاستغلال الأمثل لوحدة المساحة والقدرة على مقاومة الآفات والأمراض الزراعية، لا سيما أن هناك تراجع في كثير من الأصناف النمطية والتي أصبحت دارجة ومعتادة لدى الكثير من المزارعين.



وأوضح قاسم أن الزراعة تعمل جاهدة على النهوض بمستوى القطاع الزراعي على كافة الأصعدة، ولفت إلى أن الزراعة تقوم بمتابعة الأصناف الجديدة التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة قبل تعميمها على المزارعين من خلال تجربتها وزراعتها في محطات التجارب التابعة لوزارة الزراعة وبعض المزارع التابعة للشركات الزراعية، بهدف التأكد من نجاح زراعتها وتفوقها على الأصناف المعتادة من حيث الانتاجية والجودة وملائمتها للظروف الجوية في قطاع غزة بما يضمن الهدف المرجو من إدخالها.