الشباب والرياضة تفتتح دورة كتابة المشاريع وأسس العمل التطوعي

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات كتابة المشاريع"، بمشاركة" 25" متدرباً يمثلون شباب متطوعين و ناشطين في المجالات التنموية.

وتساهم الدورة في بناء قدرات مجموعة من الشباب في مجال أساسيات كتابة المشاريع وأسس التطوع في المجتمع المحلي .

وقال بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب الشبابي:" إن الدورة ستساهم في مساعدة الشباب على الانخراط في العمل التنموي والتطوعي ,وأضاف بأن الهدف الرئيسي من الدورة تأسيس جيل شبابي قادر على تطوير المجتمع، من خلال انشاء العديد من المشاريع التطوعية وغير التطوعية، والتي من شأنها أن تساهم في الرقي بالمجتمع على جميع الأصعدة .

وأكد الشاعر أن الدورة ستستمر لمدة "5" لقاءات تدريبية بواقع "20" ساعة تدريبية، موضحا بان الدورة تأتي منسجمة مع سياسة وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من التخصصات المختلفة وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المتنوعة التي تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم.