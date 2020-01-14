مستشفى الهلال الإماراتي تعقد محاضرة علمية حول الرضاعة الطبيعية

غزة- الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر في مكتب التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي صباح اليوم محاضرة علمية بعنوان " الرضاعة الطبيعية وأهميته للأم والطفل" والتي ألقتها ح. شيماء البلعاوي للمرافقين أثناء المرور الصباحي للأطباء .

وتحدثت خلالها البلعاوي عن أهمية الرضاعة الطبيعية خلال 6 أشهر الأولى وكذلك التأكيد على الرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى للإستفادة منه لما يحتويه من فوائد كثيرة وعديدة وموضحة أن حليب الأم يعتبر أفضل وسيلة لتغذية الرضيع، فضلاً عن أنه يلبي احتياجات الطفل البدنية والنفسية وكذلك أهمية الإكثار من الأطعمة المفيدة مثل الخضراوات والسوائل والتي تعمل على إدارة حليب الأم.

كما تناولت فوائد الرضاعة الطبيعية والتي تقوي مناعة الطفل وتساعده على النمو العقلى والنفسى والجسمى وتحافظ على الجهاز الهضمى والتنفسى للطفل، الى جانب وقاية الطفل من الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب وأمراض السمنة وتصلب الشرايين فهو يمد جسم الطفل بالفيتامينات والاحماض الامينية التى يحتاجها، وتزيد الترابط بين الطفل وأمه ،وأيضا بالنسبة لفوائده للأم تحرق السعرات الحرارية الزائدة عند الأم ، لذلك يمكن أن تساعد الأم على فقدان وزن الحمل بشكل أسرع، كما انه يطلق هرمون "الأوكسيتوسين"، ما يساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعى لما قبل الحمل، ويمكن أن تقلل من نزيف الرحم بعد الولادة .