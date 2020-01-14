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تربية شرق غزة تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة كانجرو فلسطين في الرياضيات

14 كانون ثاني / يناير 2020 11:10

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غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ،بالتعاون مع مركز زايد لصناعة العقول في فلسطين الطلبة الفائزين في مسابقة كانجرو فلسطين في مبحث الرياضيات.

وفاز في المسابقة 15 طالب وطالبة من مديريات وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات قطاع غزة للفئة الأولي للصف السابع والثامن ،والفئة الثانية للصف التاسع والعاشر.

وحضر حفل التكريم الذي نظم في مدرسة الزهراء للبنات أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ،أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية ، والمعلمة أ. رنا زيادة مديرة مركز زايد وعدد من أولياء أمور الطلبة المكرمين.

وأعرب أ.أبو زعيتر عن سعادته بهذا التكريم والانجاز الكبير الذي حصل عليه الطلبة ، مقدماً شكره للقائمين على انجاح ودعم المسابقة .

وبين أ.أبو زعيتر أن هذا الانجاز والابداع نتيجة ثمرة التعاون بين إدارة المدرسة وإدارة التعليم ، مشيداً بدور المعلمين في اكتشافة مواهب الطلبة وتنميتها إضافة لجهد أولياء أمور الطلبة في متابعة ابنائهم.

وأشار مدير الدائرة الفنية بأهمية تخصص الرياضيات في كافة مناحي الحياة والمجالات المختلفة ، داعياً المعلمين بالإهتمام بالطلبة المبدعين في هذا المبحث .

من جانبها، تحدثت أ. زيادة عن الانجازات التي قدمها مركز زايد ودوره في التربية والتعليم ، مبينةً أن الأيام القادمة ستحمل العديد من المشاريع التي يقدمها المركز في خدمه للطلبة.

بدورها ،ألقت الطالبة نسمة أبو سعيفان الفائزة بالمركز الأول كلمة نيابة عن الطلبة موكدةً فيها بضرورة تعلم الرياضيات لها له من أهمية ، مضيفة أن المسابقة اكسبتها العديد من المعارف والخبرات .

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلبة الفائزين

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