الدفاع المدني بمحافظة رفح يُنظم "84" مناورة تدريبية خلال 2019

غزة- الرأي

نفَّذت طواقم التدريب بالمديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح"84" مناورة تدريبية خلال عام 2019م الماضي في الإطفاء والإسعاف والتدريب على طرق الأمن والسلامة والإخلاء من داخل المنازل والمدارس ودورات تدريبية مختلفة.

بدوره، قال العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بمحافظة رفح:" نسعى إلى تحقيق مفهوم الدفاع المدني الشامل بحيث يصبح كل مواطن رجل دفاع مدني في موقعه أو في عمله أو منزله من خلال التركيز على الدورات التدريبية التي تهدف إلى التقليل من الأخطار".

وأشار العطار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برفح لتدريب جميع طلاب المدارس الحكومية بالمحافظة، حيث أن الفئة الأكثر استهدافاً في التدريبات كانت للطلاب والطالبات وربات البيوت.

وأكد العطار على أن الإدارة العامة للدفاع المدني مستمرة في المضي قدما في التطوير للوصول إلى أعلى المستويات من خلال تنظيم الدورات الميدانية والمناورات في مكافحة الحرائق بالطرق المناسبة والسلامة والإخلاء ودورات الإسعافات الأولية ودورة التعامل مع المصابين في حوادث الطرق.