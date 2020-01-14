الاقتصاد تصدر تقريرها السنوي حول إنجازاتها وانشطتها خلال العام 2019

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني التقرير السنوي لأنشطة وانجازات الوزارة للعام 2019، حيث نفذت طواقم حماية المستهلك من خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار عدد 3465 جولة تفتيشية، حيث تم خلالها زيارة 35854 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد العينات المسحوبة للفحص المخبري 1658عينة، وقد سجلت عدد المخالفات 2071 مخالفة، بينما بلغت اجمالي الكميات المتلفة حوالي 524694.95 كغم من المواد الغذائية و15024.64 كغم مواد غير غذائية.

كما بلغت الزيارات التي نفذتها لدائرة المكاييل والموازين الي 1691 جولة، تم خلالها الي ختم 534 ميزان 715 مكيال.

وأوضح التقرير أنه خلال العام 2019 تمت الموافقة على ترخيص 30 مصنع جديد، بينما تم تجديد رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية والمصانع لعدد 268 مصنع، بالإضافة الي اصدار عدد 805 افادة للأضرار لأصحاب المصانع والمنشأت الصناعية، وبين التقرير ان عدد الزيارات التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة العامة للصناعة بلغت 1259 زيارة، واعداد 37 تقارير فنية، وأشار التقرير انه تم استقبال 3780 مراجع، حيث تم التنسيق والاشراف على إقامة العديد من المعارض التجارية التي أقيمت خلال العام.

وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 932,440 متر مكعب، حيث تقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

بينما بلغت الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والتي تم دمغها وفحصها خلال عــام 2019 (2,677,168.6) جرام، وأن عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها بلغت 262 جولة تم خلالها زيارة عدد 2159 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 37 مصنع ذهب، وإصدار عدد 294 رخصة.

وبين التقرير، أن عدد العلامات التجارية التي تم إيداع طلباتها خلال العام 2019 بلغ 1217 علامة تجارية، وأن العلامات التي تم نشرها في جريدة الوقائع الفلسطينية بلغت 1514 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية بلغت 1396 علامة، وتم تسجيل براءة اختراع عدد 2، وتم انجاز عدد 13 نموذج رسم صناعي، وبلغ اجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها 6678 معاملة، بالإضافة الي اصدار عددين في جريدة الوقائع الفلسطينية.

وأن اجمالي عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بلغت 112283 شاحنة، بينما عدد اجمالي الشاحنات الصادرة بلغت (3221) شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وأن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 225 يوم، وأيام الاغلاق 137 يوم، ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية حيث بلغت الكميات التي تم اتلافها الي 30 طن تقريباً،

وبلغت عدد القضايا المحالة للنيابة العامة (1350) قضية، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لعدد 851 معاملة.

ومن خلال العمل المتواصل في الإدارة العامة للشركات، بلغ عدد المعاملات المنجزة لــ 14642 معاملة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال العام 1176 شركة، وأن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها بلغت 5299 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية بلغت 4759 زيارة، وزيارة الشركات المساهمة وغير الربحية بلغ 27 زيارة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة خلال عام 2019 بلغ 26,707 مواطن.

وقامت الإدارة العامة للدراسات بإصدار 41 دراسة وتقرير حول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وفلسطين للعام 2019.

بينما قامت دائرة الاعلام في الوزارة خلال العام 2019 بنشر 610 خبر عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إنجازات ونشاطات الوزارة اليومية.

فى حين انجزت وحدة الحاسوب في الوزارة العديد من البرامج المحوسبة ضمن رؤية الوزارة في التحول الالكتروني، حيث تم الربط الإلكتروني بين مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في معبر كرم أبو سالم والمقر الرئيسي، بالإضافة الي تركيب خطوط الـ VPN.

وانجزت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص 50 لقاءً واجتماعاً بالتنسيق مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية.

