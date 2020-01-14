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هندسة المتفجرات بخان يونس تنفذ "433" مهمة خلال 2019

14 كانون ثاني / يناير 2020 11:25

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غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة لهندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس "433" مهمة ونشاط خلال العام المنصرم 2019م، تعاملت من خلالها مع أجسام مشبوهة ونفذت مهمات تحقيق وتأمين فعاليات ومحاضرات تنشيطية ومهام أخرى متنوعة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن هندسة المتفجرات بخان يونس أنها تعاملت مع "125" جسم مشبوه، "9" سيارات مشبوهة أبلغ عنهم مواطنين، وشاركت قوة هندسة خان يونس في "طابور أركان" مركزي لشرطة خان يونس.

وبين التقرير مشاركة الهندسة في "19" مهمة كشف ومعاينة، و "7" مهمات تحقيق ما بعد الانفجار، و "مهمة" اعتقال واحدة، في حين نفذت "13" مهمة استلام وتسليم ذخائر عسكرية طرف المعرض الدائم بمقر الجوازات.

ولفتت هندسة المتفجرات بخان يونس في تقريرها إلى أنها قامت بـ "79" مهمة تأمين لمخيمات العودة ومقار الأجهزة الأمنية والحكومية بالإضافة لـ"33" مهمة مسح أمني، و"5" مهمات تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح التقرير قيام هندسة المتفجرات بـ "100" مهمة تنفيذ زيارات أو استقبال زوار، بالإضافة لعقد "12" اجتماع لكامل القوة، و "10" محاضرات في دورات تنشيطية لعناصر شرطة خان يونس، والمشاركة في "19" مهمة أخرى.

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