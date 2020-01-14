"الشباب والرياضة" تعلن عن برنامج مباريات بطولة الشركات والنقابات لكرة القدم

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة – دائرة الرياضة للجميع، عن برنامج مباريات بطولة المؤسسات والشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، والتي يشارك فيها (16) فريقاً ستخوض غمار البطولة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل على صالة سعد صايل بغزة.

وأوضح محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع، أن البطولة تهدف لتشجيع المؤسسات والشركات والنقابات لخوض النشاط الرياضي والمشاركة في فعاليات رياضية وشبابية متنوعة تنظمها الوزارة على مدار العام.

وأشار أبو عيطة إلى أن مباراة الافتتاح ستجمع بين فريقي جمعية احتراف وشركة مكة، وسيحصل البطل على مكافأة مالية بقيمة (1000) شيكل والوصيف (800) شيكل.

يذكر أن البطولة تأجلت الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.