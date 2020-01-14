"الشفاء الطبي "تدشين عيادة لمتابعة حالات القلب والاوعية الدموية للحوامل

غزة- الرأي

أفاد د. محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بالمجمع أنهم بصدد افتتاح عيادة لرعاية الحوامل المصابين بأمراض القلب مطلع الاسبوع المقبل .

جاء ذلك عقب اجتماعه مع إدارة مستشفى الباطنة و د. هاني مهدي مدير مستشفى الولادة ، بحضور د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي ود. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القسطرة القلبية ود. سميرة حلس مديرة العيادات الخارجية لمستشفى النساء والتوليد ، ذلك للتشاور وبحث كافة الترتيبات والتجهيزات التي سيتم العمل بها من علاج ومتابعة بطريقة علمية واستشارات طبية لحالات السيدات الحوامل المصابين بأمراض القلب لمتابعتهم وتثقيفهم من خلال عرضهم على اخصائيين القلب ، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات على الأم والجنين خلال فترة الحمل ، كما وتم الاتفاق على وضع آليات حالات العرض للسيدات الحوامل مع قسم القلب فيما يختص بالحالات المنومة في المستشفى والحالات الطارئة وتجهيز الحالات للعمليات الجراحية .

وأوضح زقوت أن افتتاح هذه العيادة يأتي في اطار سياسة ادارة المجمع للتسهيل والتخفيف على المرضى خاصة السيدات الحوامل ، موجها شكره وتقديره لكل من د. هاني مهدى ود. سميرة حلس .

بدوره، ثمن د. أبو سلمية التعاون المشترك والدور الكبير لمستشفى الباطنة ومستشفى الولادة على هذه الخدمات التي تدعم تقديم أفضل خدمة صحية خاصة ما يتعلق بالمرأة وتجويد خدمات النساء والولادة في مجمع الشفاء الطبي.

يذكر بأنه تم فتح عيادة لرعاية الحوامل المصابين بأمراض السكر والغدد الصماء في العيادات الخارجية للنساء والتوليد قبل عدة أشهر .