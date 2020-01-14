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ضمن سياساتها لإسناد الاقتصاد الوطني

النيابة العامة تؤكد استمرار تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص

14 كانون ثاني / يناير 2020 12:03

النيابة العامة تؤكد استمرار تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص
النيابة العامة تؤكد استمرار تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ضمن سياساتها لإسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيارات العميقة، عبر وضع سياسات جنائية تنسجم مع البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تشديد حلقات الحصار على قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من اتحاد المقاولين برئاسة ا. اسامة كحيل رئيس الاتحاد، وكشف النائب العام، أن قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات للعام 2019م بعد استمرارية تطبيق النيابة العامة لسياسة الاستئخارات المدروسة، تجاوزت 181 مليون شيكل ، بنسبة 76.5% من قيمة الشيكات المرجعة في العام ذاته.

من جهته، بين رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تضافر الجهود من أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار، في ظل الظروف الاستثنائية.

وثمن  دور النيابة الريادي والمستمر في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، نحو التحرك الإيجابي؛ للوصول إلى حلول ودية تكون فيها راعية ووسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة؛ بما يحقق الأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، والتي أسهمت بشكل فاعل بمساعدة التجار ورجال الأعمال لتسديد القضايا المقدمة بحقهم .

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