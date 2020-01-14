مركز إصلاح "الكتيبة" بالداخلية ينظم يوماً ترفيهياً للنزلاء وذويهم

غزة- الرأي

نظَّم مركز إصلاح وتأهيل غزة المركزي "الكتيبة"بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة ووحدة الإرشاد يوماً ترفيهياً للنزلاء وذويهم في قاعة العلاقات العامة بالمركز غرب مدينة غزة وذلك للترفيه عن النزلاء والتخفيف عنهم.

وشمل اليوم الترفيهي ألعاباً ومسرحاً وأناشيد وعروضاً بهلوانية ومسابقات وتوزيع جوائز وضيافة على الحاضرين.

بدوره، أكد مدير وحدة الإرشاد والرعاية الاجتماعية الدكتور صلاح الأعرج على أهمية هذه الأيام الترفيهية التي تجمع النزلاء بذويهم وأطفالهم مشيداً بمدرسة غزة للسيرك التي شاركت في إنجاح هذا اليوم.

من جانبه ، أشار نائب مدير مركز الكتيبة الرائد زياد يعقوب على أن هذه الأيام الترفيهية التى يعقدها المركز بشكل دوري في سبيل التخفيف عن النزلاء وتفريغ طاقاتهم السلبية.