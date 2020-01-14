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اختيارياً لصالح الأسر الفقيرة

وزارة الاتصالات تطلق منظومة الكترونية ليتبرع الموظف من مستحقاته

14 كانون ثاني / يناير 2020 12:24

وزارة الاتصالات تطلق منظومة الكترونية ليتبرع الموظف من مستحقاته
وزارة الاتصالات تطلق منظومة الكترونية ليتبرع الموظف من مستحقاته

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اطلاق منظومة الكترونية على بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة بالموظفين وذلك ضمن المبادرة الاختيارية "#عيلة_واحدة"  .
وقالت الوزارة إن هذه المبادرة التي تقدمت بها لجنة من الموظفين  لمساعدة الاسر الفقيرة من خلال تبرع الموظفين الاختياري من مستحقاتهم وسيتم تحويل الاموال المتبرع بها للجنة من خلال وزارة المالية للتمكن من التبرع فيها للأسر الفقيرة  وفق اليات وشروط تحددها اللجنة  .
واشارت الى ان الخدمة  تمكن الموظف من التقدم بطلب إلكتروني للتبرع بمبلغ مالي من مستحقاته المالية لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة .
وحول تعليمات الخدمة  قالت الوزارة إنه يجب على الموظف أن يكون لديه رصيد في الحافظة الإلكترونية حيث يجري  التحقق من صاحب المعاملة من خلال ارسال كود تحقق الى رقم الجوال المسجل ضمن حساب الدخول الموحد للموظف.
وقالت  الوزارة انه بعد اتمام عملية التسجيل واعتماد الطلب، يتم اشعار صاحب الطلب برسالة قصيرة ترسل على هاتفه المحمول، تفيد باتمام العملية بنجاح كما توفر  الخدمة امكانية الاطلاع على  السجلات ، التي تقدم بها الموظف سابقا.
وكانت الوزارة قد اطلقت سابقا منظومة الاستفادة من المستحقات التي تمكن الموظف من تسديد رسوم المعاملات  الحكومية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات عبر التسجيل الالكتروني  .
وبينت أنه في حال وجود اي مشكلة فنية بالامكان ارسال طلب دعم فني للجهات الفنية ليتم متابعة المشكلة، وذلك بالضغط على رابط الدعم الفني الموجود ضمن القائمة.

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