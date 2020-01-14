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توقعات بإصدار أوامر اعتقال لشخصيات إسرائيلية بعد 3 شهور

14 كانون ثاني / يناير 2020 12:31

محكمة الجنايات الدولية
محكمة الجنايات الدولية

قال مصدر سياسي إسرائيلي، لصحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، إنه في حال موافقة قضاة محكمة الجنايات الدولية، على طلب المدعي العام، باتو بنسودا، سيتم البدء بعملية التحقيقات ضد شخصيات إسرائيلية.

وبحسب الصحيفة العبرية، في غضون 90 يومًا، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، المشتبه بقيامهم بارتكابهم جرائم حرب.

وتابع المصدر الإسرائيلي: "إسرائيل بذلت في السنوات الأخيرة، جهودًا كبيرة لإقناع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، بعدم فتح تحقيقات في جرائم حرب، ضد شخصيات إسرائيلية".

ولفت المصدر، إلى أن إسرائيل وبعد قرار المدعي العام، بدأت في اتخاذ تدابير سياسية، لتجنيد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات.

وأشار المصدر الإسرائيلي، الى أن إسرائيل تلقت رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقف إسرائيل، منها الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا والمجر وألمانيا".

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