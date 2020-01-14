"إسرائيل" توافق على إصدار 500 تصريح لتجار غزة

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء أمس الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت على إصدار تصاريح جديدة للتجار في قطاع غزة، لدخول إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إصدار تصاريح لـ500 تاجر من غزة، وذلك في خطوة إضافية ضمن تفاهمات التهدئة.

ولفتت قناة كان، إلى أن هذا العدد يضاف إلى 5 آلاف تاجر من قطاع غزة، حصلوا بالسابق على تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وقالت القناة، إنه في حال استمر الهدوء في قطاع غزة، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، على إدخال مئات العمال من قطاع غزة، للعمل في إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، يعارض حاليًا دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل.