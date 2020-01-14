أطباء مستشفى الرنتيسي ينجحون في استخراج بطارية ساعة من معدة طفلة

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبى بقسم المناظير في مستشفى د عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، فى إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عام ونصف كانت قد ابتلعت بطارية ساعة،وأجريت لها عملية جراحية بعد عدة محاولات استمرت لساعتين من العمل المتواصل .

وقال د.راغب ورش أغا رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى الرنتيسى :"تمكن الطاقم من استخراج بطارية ابتلعتها الطفلة والتصقت في جدار المعدة مما سبب لها الألم والمعاناة لمدة خمسة أيام متتالية والتي كان من الممكن أن يتم تحويلها لقسم الجراحة لفتح المعدة واستخراج البطارية" .

و عبر أهل الطفلة عن فرحتهم بعد أن تكللت عملية المنظار بالنجاح وإستخراج البطارية من معدة طفلتهم مقدرين جهود العاملين في قسم المناظير الذى ضم كلا من د.راغب ورش أغا ود.محمد الدردساوي والحكيم أشرف أبو أمونة وطبيب التخدير رائد حسان.