الاحتلال يداهم عدة منازل في الخليل ويغلق مدخل مخيم العروب

الخليل – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عمليات دهم وتفتيش طالت أحياء مختلفة بمدينة الخليل، وعدة بلدات وقرى جنوب غرب المحافظة، فيما تم إغلاق مدخل مخيم العروب شمالا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفي باب الزاوية، والحاووز، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: الأسير يوسف سلهب الذي جرى تحطيم أثاث منزله وبعض جدرانه، والاعتداء على والدته عطاف سلهب، وأبناء العائلة.

كما داهمت منزل المواطن نضال محمد فوزي، بمنطقة ضاحية البلدية وحطمت اثاث المنزل .

وداهمت قوات الاحتلال بلدات وقرى بيت عوا، ودير العسل، وبيت الروش، والبيرة، جنوب غرب الخليل دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة اذنا غرب الخليل، وأغلقت مدخل مخيم العروب أمام حركة المواطنين ومركباتهم.