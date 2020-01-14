وزارة الاسرى تستنكر رفض الاحتلال الافراج عن الاسير أبو جزر رغم انتهاء محكوميته

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين أقدام سلطات الاحتلال اعادة اعتقال الأسير علاء أبو جزر يوم الافراج عنه، والذى أمضى فى سجون الاحتلال 18 عاماً .

وبينت الوزارة أن سلطات الاحتلال سرقت فرحة ابنته الوحيده جمانة ذات الـ 20 عاماً بلقاء والدها حيث اتصلت مصلحة السجون مساء الأمس بعائلة الأسير لتبلغهم برفضها الافراج عنه حسب موعد انتهاء محكوميته ، الامر الذى قوبل بتحويل خيمة استقبال الاسير والمهنئين الى خيمة اعتصام مفتوح حتى إعلان الإفراج عنه .

جدير بالذكر ، أن جمانة أبو جزر ابنة ال "20" عاما عاشت طفولة مفعمة بالحرمان والفقد برفقة جدتها صاحبة السبعين خريفاً وحدها بدون أب أو أم وحتى إخوة وأخوات ، والدتها توفيت إثر إصابتها بداء الوباء الكبدي والأب اعتقل عندما كان عائداً من السفر، مع والده المريض عام 2001 وحُكم عليه بالسجن 18 عاماً.

جدتها أم علاء احتضنت وهي صغيرة بعد وفاة والدتها فكانت الأم والأب والجدة وأقصى أحلامها أن ترى هي وجمانة ابنها علاء .