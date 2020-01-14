المالية: صرف رواتب "طموح 2" وبدل المياومة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2) عن شهر 10/2019، وذلك غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.

كذلك أعلنت المالية عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 9/2019 غداً، في كافة فروع بنك البريد أيضاً.