المالية: صرف رواتب "طموح 2" وبدل المياومة

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2) عن شهر 10/2019، وذلك غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.
كذلك أعلنت المالية عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 9/2019 غداً، في كافة فروع بنك البريد أيضاً.
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14 كانون ثاني / يناير 2020 12:38
غزة – الرأي:
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2) عن شهر 10/2019، وذلك غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.
كذلك أعلنت المالية عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 9/2019 غداً، في كافة فروع بنك البريد أيضاً.
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