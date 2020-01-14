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الشرطة النسائية في الوسطى تنفذ 1255 مهمة خلال 2019

14 كانون ثاني / يناير 2020 12:57

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غزة- الرأي

نفذَّت الشرطة النسائية التابعة للشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى "1255" مهمةً، خلال العام الماضي.

وأفادت الشرطة النسائية بالوسطى أنها استقبلت "306" شكوى وأخذت إفادات وتعاملت مع "37" قضية سرقة و "8" مهمات فض شغب و "3 " مهمات اخلاء.

كما وأنجزت "105" قضية محولة من النيابة، و"295" قضية تم حلها ودياً، و "38" قضية ضم حضانة ومشاهدة و "18" مهمة احضار مشروحات لمواطنات و "129" مهمة تفتيش و"11" مهمة خلاف عائلي و"11" وغيرها من القضايا.

وبيّنت الشرطة النسائية في المحافظة الوسطى خلال تقريرها السنوي أنها شاركت في "90" مهمة ترحيل سجينات، و"118" أمر حبس، ونفذت "11" محاضرة أمنية و"28" فعالية وأنشطة متنوعة و"46" مهمة أخري.

يذكر أن مهام الشرطة النسائية تتمثل في الخروج مع رجال الشرطة في المهمات الرسمية للمنازل التي تحتاج لتفتيش النساء أو التحقيق معهن، بالإضافة للمهام التي يتم فيها الدخول للمنازل وتفتيش الغرف.

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