وكالة الرأي الفلسطينية " أبو الريش " المستشفى الاندونيسي نموذج للتضامن الأخوي والاسلامي وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش : مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى سينهي معاناة 180 مريضاً وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنظم جولة علي الاراضي الزراعية المتضرره شرق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية توجيه الشمال ينظم عدة لقاءات توعوية وتثقيفية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من نقابة المعلمين بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية في الوسطى تنفذ 1255 مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية تحويل الأسير زهران للتحقيق بعد تعليقه إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ورشة حدادة في حزما ويستولي على معداتها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن لنشين احتجزهما في أوقات سابقة وكالة الرأي الفلسطينية مركز تمكين الشمال بوزارة التنمية يختتم مخيم بعنوان شتاء دافئ لأطفالنا
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تستقبل وفداً من نقابة المعلمين بالوسطى

14 كانون ثاني / يناير 2020 01:31

1
1

غزة- الرأي

 بحث كلاً من مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج  ومسؤول نقابة المعلمين بالوسطى محمد أبو الروس  والوفد المروافق له سبل التعاون والعمل المشترك بين المديرية ونقابة المعلمين بالوسطى .

بدوره،  رحب الحاج بالوفد الزائر، مؤكداً على التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكل الأطر والمؤسسات التي تخدم أبنائنا الطلبة والمعلمين وفي مقدمتها نقابة المعلمين بما يعزز المسيرة التعليمية ويعمل على الارتقاء بها.

 وبين الحاج حرص المديرية على أن تكون العلاقة مع نقابة المعلمين علاقة تكاملية من خلال التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم المسيرة التعليمية ويعزز مكانة ودور المعلم، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المديرية والنقابة من أجل مصلحة طلابنا والعملية التعليمية التربوية بشكل كامل.

 بدوره، شكر أبو الروس مدير التربية والتعليم بالوسطى على حسن الاستقبال وهنأه ببداية الفصل الدراسي الثاني، مثنياًعلى جهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى بالارتقاء بالمسيرة التعليمية ورفع مستوى الطلبة، منوهاً إلى الانجازات التي حققتها المديرية، مؤكداًعلى التعاون والتنسيق المتواصل مع مديرية الوسطى بكافة أقسامها ومدارسها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟