تربية الوسطى تستقبل وفداً من نقابة المعلمين بالوسطى

غزة- الرأي

بحث كلاً من مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومسؤول نقابة المعلمين بالوسطى محمد أبو الروس والوفد المروافق له سبل التعاون والعمل المشترك بين المديرية ونقابة المعلمين بالوسطى .

بدوره، رحب الحاج بالوفد الزائر، مؤكداً على التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكل الأطر والمؤسسات التي تخدم أبنائنا الطلبة والمعلمين وفي مقدمتها نقابة المعلمين بما يعزز المسيرة التعليمية ويعمل على الارتقاء بها.

وبين الحاج حرص المديرية على أن تكون العلاقة مع نقابة المعلمين علاقة تكاملية من خلال التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم المسيرة التعليمية ويعزز مكانة ودور المعلم، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المديرية والنقابة من أجل مصلحة طلابنا والعملية التعليمية التربوية بشكل كامل.

بدوره، شكر أبو الروس مدير التربية والتعليم بالوسطى على حسن الاستقبال وهنأه ببداية الفصل الدراسي الثاني، مثنياًعلى جهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى بالارتقاء بالمسيرة التعليمية ورفع مستوى الطلبة، منوهاً إلى الانجازات التي حققتها المديرية، مؤكداًعلى التعاون والتنسيق المتواصل مع مديرية الوسطى بكافة أقسامها ومدارسها.