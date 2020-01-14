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توجيه الشمال ينظم عدة لقاءات توعوية وتثقيفية

14 كانون ثاني / يناير 2020 01:35

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غزة- الرأي

نظمت هئية التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الشمال لقاء توعوي بعنوان " أمن المعلومات " استهدف النساء بمسجد محمد الهندي شمال غزة.
بدوره، تحدث سهير جراد من هئية التوجيه خلال اللقاء عن أمن المعلومات وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل السليم ، منوهةً للأساليب التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني في ايقاع الشباب واسقاطهم في وحل العمالة.

وفي ذات السياق نظم توجيه الشمال لقاء تثقيفي بعنوان "خطورة التسول استهدفت الحالات الإجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بمحافظة الشمال.

و تحدث محاضر اللقاء أحمد عكاشة عن أساليب وطرق محاربة ظاهرة التسول وخطورتها علي المجتمع.

من جانبه، أوضح نائب مدير التوجيه السياسي والمعنوي بحافظة الشمال الرائد عطالله جمعة أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسة انشطة توعوية وتربوية تستهدف مختلف فئات المجتمع ، والتي تهدف لنشر التوعية المجتمعية بين المواطنين.

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