أبو الريش : مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى سينهي معاناة 180 مريضاً

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش بمشروع انشاء مركز المرحومة نورة بنت راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة ،معتبرا اياه انهاء جذري لمعاناة 180 مريضا بالفشل الكلوي شمال قطاع غزة والذين يتكبدون مشقة الوصول الى مجمع الشفاء الطبي لتلقي الخدمة .

وقال د. أبو الريش خلال ترأسه طاقما وزاريا ضم لجنة المشاريع الوزارية لموقع المشروع : " أن المركز والذي سيتكون من ثلاث طوابق وعلى مساحة 550 متر مربع ،وبطاقة 40 جهاز غسيل كلوي ،من شانه اكمال سلة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الاندونيسي " .

وعبر د. أبو الريش عن شكره وعرفانه الى دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات وفي مقدمتها اللجنة القطرية لإعمار غزة ممثلة بسعادة السفير المهندس محمد العمادي ،على ما تقدمه من دعم سخي نحو تعزيز الخدمة والرعاية الصحية .

يذكر أن وزارة الصحة واللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة قد وضعتا في الرابع والعشرين من شهر أغسطس من العام الماضي حجر الأساس لمشروع مركز المرحومة نورة بنت راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة بتكلفة اجمالية مليون و 700 ألف دولار .