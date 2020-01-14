" أبو الريش " المستشفى الاندونيسي نموذج للتضامن الأخوي والاسلامي

غزة- الرأي

عدوكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش ، المستشفى الإندونيسي رسالة محبة تتعاظم بدعم مقدر من الأشقاء في إندونيسيا ، جاء ذلك خلال زيارته للفريق الهندسي الإندونيسي المشرف على مشروع المرحلة الثانية لإضافة طابقين للمستشفى .

وقال د. أبو الريش : " ان المستشفى نموذج على التضامن الاخوي والاسلامي ، والذي تداعى المخلصون من إندونيسيا الشقيقة ليكون في سياق الدعم لصمود أهلنا في قطاع غزة وتلبية حقيقية للاحتياج في تطوير الخدمة الصحية " .

وأضاف د. ابو الريش : " ان المستشفى ومنذ افتتاحه قبل خمسة أعوام أخذ دورا بارزا بل وعلامة فارقة في نوعية الخدمة ، معبرا عن شكره وتقديره الى مؤسسة مرسي اندونيسيا ممثلة بالدكتور فريد طالب والى كافة الطاقم الهندسي الاندونيسي والذي وصل على راس الوفد في فبراير الماضي ، مؤكدا لهم ان هذه الرسالة وصلت الى قلب ووجدان كل فلسطيني في غزة .