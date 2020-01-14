وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل بوحدة الاسعاف والطوارئ ودائرة النقل والمواصلات

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، سير العمل في وحدة الاسعاف والطوارئ، ودائرة النقل والمواصلات بمقرهم الجديد، مشيدا بجهود الكوادر العاملة وحرصهم على تطوير مفردات العمل، مهنئأ اياهم بالعام الجديد والذي نتطلع خلاله الى مزيد من الجهود العالية ، وتفعيل الامكانيات المتاحة لتحقيق التقدم في انجاز عديد الاهداف .

واطلع مدير عام وحدة الاسعاف والطوارئ د. اياد أبو زاهر، و أ. عاطف الرملاوي مدير دائرة النقل والمواصلات، الحضور على تطورات العمل وموائمة المقر الجديد لاحتياج العمل .

هذا وشارك في الجولة الوكيل المساعد لوزارة الصحة م. اسامة قاسم، وأعضاء لجنة المشاريع الصحية .