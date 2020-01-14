أبو الريش يشيد بجهود الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في دعم المشاريع الصحية

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بجهود الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في دعم المشاريع الصحية ، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التشطيب لعدد من مراكز الرعاية الاولية شرق مدينة غزة ومدينة جباليا .

وأضاف : " أن هذه المشاريع والتي شملت انشاء خمسة مراكز رعاية اولية في قطاع غزة ضمن المستوى الرابع من الخدمة ، ونحن اليوم امام اثنين من تلك المراكز التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة حيث نعمل وبشكل حثيث على احداث التغيرات الايجابية والنوعية في شكل الخدمة وعلى أنظمة وبروتوكولات العمل خاصة في مراكز الرعاية الاولية " .

وتقدم د. ابو الريش باسمه وباسم كافة كوادر وزارة الصحة بخالص التعازي والمواساة من الشعب العماني الشقيق بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله ، والذي ترك من المواقف والدعم لفلسطين الكثير على كافة الصعد ، ولعلنا أمام أحد الشواهد التي تعبر عن طيب ذلك الموقف والعطاء المقدر .

كما وعبر عن شكره وامتنانه الى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ، ممثلة بمدير مكتبها في غزة المهندس وائل أبو سويرح ، على بصماتهم الواضحة في احداث التطوير النوعي من خلال تنفيذ هذه المشاريع الانشائية ، ونتطلع واياهم الى البدء قريبا في تنفيذ المراحل الاخرى من منحة التخصيص العمانية الكريمة لدعم القطاع الصحي في غزة .