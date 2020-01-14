وزارة الأسرى تزور خيمة استقبال الأسير علاء أبو جزر من مدينة رفح

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين ممثل بمدير عام الاعلام والعلاقات العامة أشرف حسين خيمة استقبال الأسير علاء أبو جزر، والذي كان من المقرر الافراج عنه اليوم ولكن الاحتلال أبلغ عائلته بعدم الافراج عنه بعد اعتقال دام 18 عاماً في سجون الاحتلال.

وقال أشرف حسن إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الأسير علاء أبو جزر وعائلته بعدم الافراج عنه ، من خلال سرقة فرحة الحرية واللقاء المنتظر منذ 18 عاماً، مؤكداً ان الوزارة ستوجه رسالة عاجلة الى الصليب الاحمر والمنظمات الدولية، تطالبهم بالتدخل الفوري والعاجل للافراج عن الاسير علاء أبو جزر.