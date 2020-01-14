وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق سراح مستوطن مدان بالاعتداء على فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور خيمة استقبال الأسير علاء أبو جزر من مدينة رفح وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يشيد بجهود الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في دعم المشاريع الصحية وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل بوحدة الاسعاف والطوارئ ودائرة النقل والمواصلات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تدشين جملة من المشاريع الانشائية قريباً وكالة الرأي الفلسطينية " أبو الريش " المستشفى الاندونيسي نموذج للتضامن الأخوي والاسلامي وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش : مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى سينهي معاناة 180 مريضاً وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنظم جولة علي الاراضي الزراعية المتضرره شرق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية توجيه الشمال ينظم عدة لقاءات توعوية وتثقيفية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من نقابة المعلمين بالوسطى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يرضخ لمطالب الأسرى الأطفال وينقل ممثلهم للدامون

14 كانون ثاني / يناير 2020 04:08

الضفة المحتلة-الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجن "الدامون" رضخت لمطالب الأسرى الأطفال بإحضار ممثلهم من سجن "عوفر".

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن موافقة الاحتلال على مطالب الأسرى "الأشبال"، جاء بعد تصعيد وضغط مارسوه، بعد نقلهم إلى ٍ "الدامون"، يوم أمس، بالإضافة لمساندتهم من الأسرى الأطفال من القدس، الذي يحتجزون في قسم مجاور لهم.

 وكان الاحتلال قد نقل، يوم أمس، 33 ً أسيرا ً طفلا إلى سجن "الدامون"، دون ّ السماح لممثلهم من الأسرى البالغين بمرافقتهم، أو ّ السماح بوجود ممثلين لهم في "الدامون".

وقد أعلنت الحركة الأسيرة أن هذا الإجراء، يشكل خطرًا على الأسرى الأطفال، الذين يحتاجون لممثل من الأسرى البالغين أمام الإدارة وتوجييهم وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم اليومية. يشار إلى أن الاحتلال يحتجز نحو 200 من الأطفال، في سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟