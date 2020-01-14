الاحتلال يرضخ لمطالب الأسرى الأطفال وينقل ممثلهم للدامون

الضفة المحتلة-الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجن "الدامون" رضخت لمطالب الأسرى الأطفال بإحضار ممثلهم من سجن "عوفر".

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن موافقة الاحتلال على مطالب الأسرى "الأشبال"، جاء بعد تصعيد وضغط مارسوه، بعد نقلهم إلى ٍ "الدامون"، يوم أمس، بالإضافة لمساندتهم من الأسرى الأطفال من القدس، الذي يحتجزون في قسم مجاور لهم.

وكان الاحتلال قد نقل، يوم أمس، 33 ً أسيرا ً طفلا إلى سجن "الدامون"، دون ّ السماح لممثلهم من الأسرى البالغين بمرافقتهم، أو ّ السماح بوجود ممثلين لهم في "الدامون".

وقد أعلنت الحركة الأسيرة أن هذا الإجراء، يشكل خطرًا على الأسرى الأطفال، الذين يحتاجون لممثل من الأسرى البالغين أمام الإدارة وتوجييهم وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم اليومية. يشار إلى أن الاحتلال يحتجز نحو 200 من الأطفال، في سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون".