وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر اغلاق مدرستين في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرضخ لمطالب الأسرى الأطفال وينقل ممثلهم للدامون وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: قطعنا شوطاً في منظومة المراقبة والسيطرة للأماكن الحيوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرش مبيدات ضارة على الأراضي شرق وشمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق سراح مستوطن مدان بالاعتداء على فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور خيمة استقبال الأسير علاء أبو جزر من مدينة رفح وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يشيد بجهود الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في دعم المشاريع الصحية وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل بوحدة الاسعاف والطوارئ ودائرة النقل والمواصلات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تدشين جملة من المشاريع الانشائية قريباً وكالة الرأي الفلسطينية " أبو الريش " المستشفى الاندونيسي نموذج للتضامن الأخوي والاسلامي
أخبار » الأخبار الحكومية

الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء السفر عبر حاجز بيت حانون

14 كانون ثاني / يناير 2020 07:11

غزة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا أثناء سفره عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد مصطفى عيسى سالم ديب أثناء سفره الى الجسر.

وأشار فروانة إلى أن المواطن ديب كان قد توجه صباحاً وتم احتجازه وأخضع للتحقيق طوال الساعات الماضية، ومن ثم تم نقله الى جهة مجهولة وأبلغت سلطات الاحتلال الارتباط الفلسطيني باعتقال المواطن المذكور.

وأضاف فروانة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصر على جعل حاجز إيرز مصيدة لاعتقال المواطنين ومكانا للضغط والابتزاز وأحيانا المساومة ووسيلة للعقاب الجماعي.

ويشار الى أن المواطن وليد ديب كان قد حصل على تصريح مسبق للسفر الى الجسر عبر حاجز بيت حانون.

يذكر أن هذه حالة الاعتقال الأولى عبر حاجز بيت حانون إيرز هذا العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال 2019 المنصرم 13 مواطنا عبر المعبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟