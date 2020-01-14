الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء السفر عبر حاجز بيت حانون

غزة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا أثناء سفره عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد مصطفى عيسى سالم ديب أثناء سفره الى الجسر.

وأشار فروانة إلى أن المواطن ديب كان قد توجه صباحاً وتم احتجازه وأخضع للتحقيق طوال الساعات الماضية، ومن ثم تم نقله الى جهة مجهولة وأبلغت سلطات الاحتلال الارتباط الفلسطيني باعتقال المواطن المذكور.

وأضاف فروانة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصر على جعل حاجز إيرز مصيدة لاعتقال المواطنين ومكانا للضغط والابتزاز وأحيانا المساومة ووسيلة للعقاب الجماعي.

ويشار الى أن المواطن وليد ديب كان قد حصل على تصريح مسبق للسفر الى الجسر عبر حاجز بيت حانون.

يذكر أن هذه حالة الاعتقال الأولى عبر حاجز بيت حانون إيرز هذا العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال 2019 المنصرم 13 مواطنا عبر المعبر.