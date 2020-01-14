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حالات اختناق إثر اقتحام "بيت أمر" بالخليل

14 كانون ثاني / يناير 2020 07:14

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، عقب استهداف قوات الاحتلال مسجدا ومنازل المواطنين بقنابل الغاز، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

وذكر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه مسجد الصمود في المنطقة، ما أدى لإصابة عدد من المصلين بحالات اختناق، كما احتجزت عددا من المركبات.

وفا.

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