منخفض جزائري يضرب فلسطين نهاية الأسبوع

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن هناك مؤشرات لعودة الأجواء الماطرة والباردة الكانونية الطابع الى البلاد مع عطلة نهاية الأسبوع الجاري بمشيئة الله عز وجل، حيث بات متوقعاً أن تتشكل أحوال جوية غير مستقرة فوق البلاد نتيجة اقتراب لاقتراب ضغوط جوية منخفضة "ضحلة" سطحياً من ناحية البحر الأحمر ستتوغل لقبالة السواحل الفلسطينية.

وتأتي مترافقةً مع كتلة هوائية باردة ورطبة نتيجة تمركز لحوض علوي بارد نسبياً فوق المنطقة قادماً من الجزائر عبر ليبيا والسواحل المصرية، حيث يتوقع أن يحل الهواء البارد والرطب بدلاً من الهواء الجاف وذي الحرارة المرتفعة نسبياً، لتتكاثر الغيوم في السماء في مختلف المستويات ولتتكاثف على إثرها الغيوم الماطرة التي قد تكون رعدية الطابع في مناطق واسعة من البلاد ابتداء من فجر الجمعة بمشيئة الله.

ويتوقع أن تتساقط الأمطار المتفرقة في مناطق عديدة من البلاد يومي الجمعة والسبت، مع أجواء باردة في كافة المناطق بمشيئة الله.

وهناك احتمالية استمرار فرصة هطول الأمطار أيضاً في مطلع الأسبوع القادم بإذن الله.