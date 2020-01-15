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الطقس: أجواء باردة وارتفاع طفيف على الحرارة

15 كانون ثاني / يناير 2020 08:18

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الحو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الجمعة فيكون غائماً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت يكون الجو غائماً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.  

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