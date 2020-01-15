الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي آخريْن بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين واستدعت آخرين من مدينتي بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حربي أبو عودة (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه بمخيم عايدة شمال بيت لحم.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال سلّمت الشاب يحيى إسماعيل العصا (39 عاما)، والصحفي صهيب عزيز العصا (33 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وأضافت أن القوات اقتحمت منطقة عسكر البلد شرق نابلس، واعتقلت الشاب بكر رمزي دويكات، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.