الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة بينهم شقيقان

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين بينهم شقيقان من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد (43 عاما) ومصطفى الخطيب (48 عاما)، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما في قرية بلعين غرب رام الله.

من بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حربي أبو عودة (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

فيما سلّمت تلك القوات الشاب يحيى إسماعيل العصا (39 عاما)، والصحفي صهيب عزيز العصا (33 عاما)، من بلدة العبيدية شرقا، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

كما قام جنود الاحتلال بدهم منزلين وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوبا، يعودان للشقيقين حاتم وسمير إبراهيم ثوابتة.

وفي نابلس، اعتقلت تلك القوات الشاب بكر رمزي دويكات، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.