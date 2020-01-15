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صور.. مطعم جليدي يجذب الزوار بـ"الطبق الساخن"

15 كانون ثاني / يناير 2020 09:14

صور.. مطعم جليدي يجذب الزوار بـ"الطبق الساخن"
صور.. مطعم جليدي يجذب الزوار بـ

يحظى "مطعم جليدي" بشعبية كبيرة في الصين، إذ يقدم في أجواء باردة جدا طبق طعام يدعى "هوه قوه"، أو "الوعاء الساخن".

ويقع هذا المطعم الفريد من نوعه في حديقة هاربين للجليد والثلج، شمال شرقي الصين،

وقد جرى صنع جميع الغرف والطاولات والكراسي والطاولات وحتى أكواب الشراب من الجليد، وفقا لما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.

وأوضحت الصحيفة أن بناء المطعم الجليدي تم باستخدام المواد المركبة من الجليد و الثلج، حيث تم امتلاء بالون ضخم مع هيكل الغشاء بالغاز بشكل كامل.


وبعد ذلك جرى القيام برش الجليد المركب على سطح البالون لتشكيل طبقة جليدية بسمك 25سنتيمترا، وأخيرا تم إزالة الغشاء لإكمال بناء الغرفة الجليدية.

صور.. مطعم جليدي يجذب الزوار بـ 1-1312393
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