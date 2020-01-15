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العثور على أكبر سمكة سناً في العالم

15 كانون ثاني / يناير 2020 09:19

العثور على أكبر سمكة سناً في العالم
العثور على أكبر سمكة سناً في العالم

عثر باحثون أميركيون على سمكة "هامور" ضخمة، يبلغ وزنها أكثر من 150 كيلوغراما، قبالة ساحل فلوريدا، وفقما ذكرت وكالة (يونايتد برس إنترناشونال).

وقال المصدر إن الباحثين في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، عثروا على سمكة الهامور يوم 29 ديسمبر الماضي، في إحدى السواحل جنوب غربي الولاية الأميركية.
ويعتقد الباحثون، أن سمكة الهامور الضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عاما، مما يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها من قبل المعهد.
وجرى نشر صورة السمكة "العملاقة" على حساب المعهد في "إنستغرام"، مرفقة بتعليق "سمكة عجوزة وضخمة".
وأضاف المعهد: "العثور على هذه السمكة الكبيرة كان أمرا مهما وقيما للغاية، لأن ذلك يحدث نادرا".

 

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