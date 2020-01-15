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"الفيفا" يدرس فرض قيود "صارمة" على إعارة اللاعبين

15 كانون ثاني / يناير 2020 09:39

"الفيفا" يدرس فرض قيود "صارمة" على إعارة اللاعبين

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض قيود "صارمة" على عدد اللاعبين الذين يحق لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارا من الموسم الحالي.

وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020-2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021-2022.

واستخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

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