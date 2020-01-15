فوزان للبريج ودير البلح بدوري جوال لكرة اليد

افتتحت مساء امس الثلاثاء، الجولة الرابعة من دوري جوال 2019_2020 لكرة اليد بلقاءين، جمع الأول خدمات البريج وخدمات الشاطئ، فيما جمع اللقاء الثاني اتحاد دير البلح وشباب جباليا، وذلك بصالة سعد صايل بمدينة غزة.

خدمات البريج 31_22 خدمات الشاطئ

دخل البريج الشوط الأول بكل قوة، مستغلا سرعات لاعبيه محمود شعلان ومحمود الجمال بالتسجيل من الهجمات المرتدة، فيما سجل الشاطئ عن طريق محمد ذيب وموسى أبو كريزم ومحمد حسونة، لينتهي الشوط الأول لمصلحة البريج 13/18.

الشوط الثاني ظهر الشاطئ بشكل أفضل، وتألق خالد الرملاوي ومحمد حسونة، لكن تصديات مهند أبو هويشل أعطت الأفضلية في النتيجة للبريج، فاستغل لاعبي البريج غياب التركيز لدى لاعبي الشاطئ في النصف الثاني من الشوط ليسجلوا عن طريق يوسف صلاح ومحمود شعلان وعبدالله الدعالسة، لينتهي الشوط لصالح البريج 9/13 وبنتيجة اجمالية 22/31.

قاد اللقاء تحكيميا: سليمان أبو حسنين وأحمد بدوان، ميقاتي محمد جابر، مسجل خالد هارون.

اتحاد دير البلح 38_19 شباب جباليا

حقق اتحاد دير البلح فوزا هاما على شباب جباليا، بعد دخوله المباراة لحسم نتيجتها من الشوط الأول، لكنه اصطدم بقوة دفاع لاعبي الشباب بإغلاق خط الدفاع بشكل جيد، لكن ذلك لم يمنع لاعبي الاتحاد من التسجيل في أكثر من مرة عن طريق المتألق خليل مهدي بتسجيله 5 أهداف، وكرم أبو عبيد 4 أهداف، لينتهي الشوط لمصلحة الاتحاد 9/17.

الشوط الثاني لم يكن كسابقه فبالرغم من قوة لاعبي شباب. جباليا وتألقهم في التسجيل عن طريق المتألق خميس البطش 5 أهداف وهدفين لمؤمن أبو لبدة، وهدف لكلا من إبراهيم العامودي ومحمد الكردي وعبد الحميد أبو جاسر، إلا أن الطريق كان مفتوحا للاعبي الاتحاد بالتسجيل بكثافة عن طريق الهجمات المرتدة والانفرادات على المرمى عن طريق خليل مهدي وكريم أبو عبيد ومصطفى السنوار، بالإضافة لتألق الحارس محمود حمدان، لينتهي الشوط لمصلحة الاتحاد 10/21، وبنتيجة اجمالية 19/38.

قاد اللقاء تحكيميا: أنيس إسماعيل ومحمد جابر، ميقاتي سليمان أبو حسنين، مسجل خالد هارون.