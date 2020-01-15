وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى.. شتاءٌ يُؤلمهم وبرد يُحاصرهم وكالة الرأي الفلسطينية أزمة غاز الطهي.. تجددٌ دائم في فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية نجم ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب إنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية فوزان للبريج ودير البلح بدوري جوال لكرة اليد وكالة الرأي الفلسطينية "الفيفا" يدرس فرض قيود "صارمة" على إعارة اللاعبين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للمشاركة بـ "حملة الفجر العظيم" وكالة الرأي الفلسطينية علماء أمريكيون يبنون أول روبوت من خلايا حية وكالة الرأي الفلسطينية كيف نعالج مشكلة ضعف الشبكة في الهاتف؟ وكالة الرأي الفلسطينية إل جي تكشف عن جيل جديد من أجهزة التلفاز المتطورة وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة النحل يموت في المناحل من شدة البرودة بالطائف
أخبار » أخبار الأسرى

3 أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ18 في معتقلات الاحتلال

15 كانون ثاني / يناير 2020 10:41

رام الله - الرأي

دخل اليوم الأربعاء، ثلاثة أسرى من محافظة جنين عامهم الـ 18 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير، أن الأسرى الثلاثة تم اعتقالهم في 15 كانون الثاني للعام 2003، وهم: كمال نجيب أبو وعر محكوم مدى الحياة، ومحمد أحمد ناجي أبو الرب محكوم 30 عاما، وكلاهما من بلدة قباطية جنوبا، وحمزة محمد أبو الهيجا من مخيم جنين ومحكوم 26 عاما.

وأضاف، أن الأسرى يعانون وبإستمرار من حرمان ذويهم من الزيارات المنتظمة في ظل معاناتهم وهم يتنقلون بين السجون، بعد انتهاج سلطات الاحتلال سياسة التنقلات بين السجون.

ونوّه إلى أن الأسير أبو وعر الذي يقبع في معتقل "جلبوع"  يعاني من مرض السرطان في الأوتار الصوتية، وتكسر في صفائح الدم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟