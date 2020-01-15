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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2389) الأربعاء 15/1/2020

15 كانون ثاني / يناير 2020 10:53

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2389)   الأربعاء 15/1/2020

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15 كانون ثاني (يناير)

  • 2009م استشهاد وزير الداخلية والأمني الوطني في الحكومة الفلسطينية الأستاذ الشيخ سعيد صيام وذلك عندما أطلقت عليه طائرات الإف 16 صواريخها بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاده هو وابنه وأخيه، بينما أصيب عدد من الجيران بإصابات مختلفة.
  • 2009م أطلقت مدفعيات الاحتلال قذائفها على "برج الشروق" وسط مدينة غزة أثناء تواجد الصحفيين على الهواء مباشرة وهم يغطون العدوان البري على حي تل الهوى مما أدى إلى إصابة الصحفيين في تلفزيون أبو ظبي المصور محمد صبحي السوسي، وفني المونتاج أيمن يوسف الرزين بجراح متوسطة، ووقوع أضرار بالغة بعدد من المكاتب الصحفية، علما أن البرج يضم مكاتب لقنوات "العربية وروسيا اليوم وأبو ظبي ومجموعة الإم بي سي وفوكس نيوز، بالإضافة إلى مكاتب صحف الحياة الجديدة والقدس ووكالة شهاب الفلسطينية".
  • 2002م اغتيال قائد شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد رائد الكرمي.
  • 2000م وفاة الشاب الفلسطيني حسين غسان عبد الهادي (25 عاماً) من سكان نابلس بسبب مضاعفات صحية تعود إلى إصابته عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى برصاص الوحدات السرية الإسرائيلية في الظهر وأنحاء جسمه.
  • 1997م صحيفة هآرتس الصهيونية تنشر صورة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي اليميني المتطرف، وهو يقدم لراعي الكنيسة الأرثوذكسية، صورة مجسم للقدس دون أن تظهر فيها الأماكن المقدسة وبدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، يظهر مبنى مفترض للهيكل المزعوم.
  • 1997م توقيع بروتوكول الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الليكود الإسرائيلية، لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المحتلة في 80% من مساحة المدينة، وكان من المفروض أن يتم إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة بتاريخ 28/3/1996م في عهد حكومة حزب العمل الذي يرأسها شمعون بيرس، الذي خلف رابين بعد اغتياله.
  • 1993م الشهيد فخري الدحدوح (حركة الجهاد الإسلامي) ينفذ عملية بطولية بالسلاح الأبيض، حيث قام بطعن مجموعة من اليهود في قلب تل أبيب، وقد استشهد بعد أن أطلق عليه رجال الأمن الإسرائيلي الحاقدون عشرات الرصاصات.
  • 1979م المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الرابعة عشر "دورة هواري بومدين بدمشق"، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة جدا. فقد جاءت بعد زيارة السادات للقدس، وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه عن إرادة الأمة العربية، المتمثلة في قرارات مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل وأيضا، بعد قمة بغداد وتشكيل الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرته خيانة قومية، كما اعتبرت أن التسوية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني التي تجسدت في معاهدتي كامب ديفيد استسلام وتسليم بمواصلة اغتصاب فلسطين.
  • 1948م القوات العربية تصد هجومين يهوديين قرب الناصرة في فلسطين، وتقطع طريق الإمدادات الرئيسي.
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