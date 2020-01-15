النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2389) الأربعاء 15/1/2020
أخبار فلسطينية
- السلطة تحذر من «حفريات الأقصى» وتطلب لجنة تقصي
- التراشق والخلاف بين فتح وحماس يتواصل حول إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات
- المجلس التشريعي الفلسطيني ينتظر النواب في انتخابات
- السفير الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف خطط الاحتلال لضم الضفة…
- أمن السلطة ارتكب 4703 انتهاكات خلال 2019 في الضفة والقدس
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أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تضع خطة لمنع محكمة لاهاي من التحقيق في اتهامها
- دراسة إسرائيلية ترجّح استمرار العلاقات الوثيقة بين تل أبيب ومسقط
- نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية
- نتنياهو يمارس ضغوطا لتشكيل قائمة يمينية واحدة تضم الكهانيين
- كتلة اليمين تطالب إدلشتاين بمنع تحريك إجراءات الحصانة لنتنياهو
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الاخبار الدولية
- قلق أوروبي من عنف الاحتلال في العيسوية
- بومبيو: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "راسخ"
- روسيا ترفض الإفراج عن مواطنة إسرائيلية
- نتنياهو يمارس ضغوطا لتشكيل قائمة يمينية واحدة تضم الكهانيين
- امريكا : ملتزمون بحماية و أمن إسرائيل بشكل قوي
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- دراسة إسرائيلية ترجّح استمرار العلاقات الوثيقة بين تل أبيب ومسقط
- السفير الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف خطط الاحتلال لضم الضفة…
- فلسطين تسلم راية مجموعة الـ77 والصين لجمهورية غَيانم
- موافقة إسرائيلية لزيادة تصاريح تجار غزة ضمن تفاهمات التهدئة.. والزهار: الهدنة الطويلة اختراعات…
- التراشق والخلاف بين فتح وحماس يتواصل حول إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات
- نقابة الصحافيين الفلسطينيين تدعو لمواجهة حرب “فيس بوك” وتعلن التصعيد ضد خطوات حجب…
- فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يضربون فلسطينيا وأمه بالقدس – (شاهد)
- بعد 113 يوماً.. الأسير المضرب أحمد زهران يعلق إضرابه عن الطعام بعدما فقد…
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الشرق الأوسط
- تسهيلات إسرائيلية جديدة تجاه غزة
- المجلس التشريعي الفلسطيني ينتظر النواب في انتخابات
- إسرائيل تضع خطة لمنع محكمة لاهاي من التحقيق في اتهامها
- السلطة تحذر من «حفريات الأقصى» وتطلب لجنة تقصي
الخليج الإماراتية
- مستوطن يدهس طالبة في كيسان واعتقالات بالضفة والقدس
- السلطة تطالب بلجنة تقصي حقائق في حفريات الاحتلال
- قلق أوروبي من عنف الاحتلال في العيسوي
الاهرام المصرية
- بومبيو: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "راسخ"
الغد الأردنية
- تقرير إسرائيلي: إيران ستمتلك يورانيوم يكفي لصنع قنبلة بحلول نهاية 2020
- نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية
- الاحتلال يقصف مطار التيفور بريف حمص السوري
- “الخارجية الفلسطينية” تطالب بلجنة تقصي حقائق بحفريات “الأقصى”
- قرارات اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين في غضون 90 يوما
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الحفريات في الأقصى
- فلسطين تطالب بلجنة تقصي حقائق في حفريات الاحتلال أسفل الأقصى ومحيطه
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار عبد الجواد صالح: المفاوضات أضاعت القدس.. وآثرت الاستقالة على أن أبقى شاهد زور
- حوار المحرر السوري صدقي المقت: الأسرى يرفضون مبدأ الإبعاد.. و"صفقة القرن" لن تسلب إرادتهم
- (إسرائيل) تبدأ الأربعاء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر
- حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين بالسعودية
- تمرد مسلح في السودان... حميدتي يتهم مدير المخابرات السابق بتنفيذ مخطط تخريبي
- أمن السلطة ارتكب 4703 انتهاكات خلال 2019 في الضفة والقدس
- الاتحاد الأوروبي قلق من العنف الإسرائيلي في العيسوية
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القدس المحلية
بيت لحم: الاحتلال يشن حملة مداهمات ويعتقل شاباً
- الطيبي ونواب المشتركة يطالبون وزير الطاقه الاسرائيلي بإنهاء أزمة الكهرباء
- "هآرتس": النظر في حل جمعية الاستيطان "عطيرت كوهنيم" بسبب عدم الشفافية
- انتهاء موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست
جريدة الأيام
- اللبنانيون الغاضبون يعودون إلى الشوارع مع تعثر تشكيل حكومة وتدهور الاقتصاد
- »آلاف التونسيين يحتفلون بالذكرى التاسعة للثورة اتحاد نقابات العمال: تونس...
- » "الإحصاء": اللحوم والخضروات ورسوم الجامعات ترفع مؤشر الأسعار 1.58% العام...
- »"النمس" .. عرض مسرحي مغربي فرجويّ ابن زمانه ومكانه
- » "سبايك لي" رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان 2020
- »كيف يجب أن تتصرف إسرائيل في ظل غياب إستراتيجية لدى ترامب؟
- »استهداف مسجد ومنازل بقنابل الغاز في بيت أمر
الحياة الجديدة
- الرئيس يستقبل عددا من الأطفال المصابين بالسرطان والشلل الدماغي من قطاع
- عشراوي تبحث مع القنصل البريطاني آخر التطورات السياسية
- الهباش يلتقي شيوخ ومخاتير عشائر المحافظات الشمالية
- لجان البرلمان العربي تبحث مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة
وكالة صفا
- تضم 3 آلاف صنف نادر بالصور: "غابة الصبَّار" أكبر مزرعة في فلسطين
- بين الأحزاب اليمينية تبادل الاتهامات قبيل 24 ساعة لإغلاق باب الترشح للانتخابات الإسرائيلية
- حملة اعتقالات ومداهمات ليلية في الضفة
- اليوم.. مصر تبدأ رسميًا استقبال الغاز الإسرائيلي
- بالصور: افتتاح مستشفى الولادة وقسم الحضانة بمشفى شهداء الأقصى
- اعتراضات قانونية ضد إقامة منطقة صناعية استيطانية بطولكرم
- الاحتلال يمنع سفر 5 مواطنين من معبر الكرامة
- اكتشاف مادة أقدم من النظام الشمسي
- تحويل أسير من مخيم الأمعري للاعتقال الإداري
- بالصور: مجهولون يحرقون مركبة رئيس مجلس قروي بجنين
وكالة الراي الفلسطينية
سما نيوز
- امريكا : ملتزمون بحماية و أمن إسرائيل بشكل قوي
- شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة
- "أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين
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فلسطين اليوم
- الاحتلال يحول حياة المقدسيين لجحيم لا يطاق لتهجيرهم
- تقرير "إسرائيلي" : العام الماضي شهد عمليات هدم غير مسبوقة لمنازل المقدسيين
- المعتقلون الفلسطينيون في السعودية "مكانك سر" والدبلوماسية "تفقع عينها"
- مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة
- بالتفاصيل.. رسميًا بدء تصدير الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر
- حقيقة صرف 400 دولار شهريًا للمنتفعين من شيكات الشؤون.. الوزارة توضّح؟
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عرب 48
- بعد 18 عاما بالأسر: إعادة اعتقال مقدسي لحظة الإفراج عنه
- مستوطن يدهس طالبة ببيت لحم واعتقالات بالضفة والقدس
- روسيا ترفض الإفراج عن مواطنة إسرائيلية
- نتنياهو يمارس ضغوطا لتشكيل قائمة يمينية واحدة تضم الكهانيين
- نتنياهو يدعو الدول الأوروبية لفرض عقوبات على إيران
- "أمان": إيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين
- كتلة اليمين تطالب إدلشتاين بمنع تحريك إجراءات الحصانة لنتنياهو
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم شقيقان من الضفة ويستولي على معدات ورشة حدادة
- الرئيس يستقبل عددا من الأطفال المصابين بالسرطان والشلل الدماغي من قطاع غزة
- حالات اختناق إثر استهداف الاحتلال مسجدا ومنازل بقنابل الغاز في بيت أمر
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حدث في مثل هذا اليوم
15 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد وزير الداخلية والأمني الوطني في الحكومة الفلسطينية الأستاذ الشيخ سعيد صيام وذلك عندما أطلقت عليه طائرات الإف 16 صواريخها بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاده هو وابنه وأخيه، بينما أصيب عدد من الجيران بإصابات مختلفة.
- 2009م أطلقت مدفعيات الاحتلال قذائفها على "برج الشروق" وسط مدينة غزة أثناء تواجد الصحفيين على الهواء مباشرة وهم يغطون العدوان البري على حي تل الهوى مما أدى إلى إصابة الصحفيين في تلفزيون أبو ظبي المصور محمد صبحي السوسي، وفني المونتاج أيمن يوسف الرزين بجراح متوسطة، ووقوع أضرار بالغة بعدد من المكاتب الصحفية، علما أن البرج يضم مكاتب لقنوات "العربية وروسيا اليوم وأبو ظبي ومجموعة الإم بي سي وفوكس نيوز، بالإضافة إلى مكاتب صحف الحياة الجديدة والقدس ووكالة شهاب الفلسطينية".
- 2002م اغتيال قائد شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد رائد الكرمي.
- 2000م وفاة الشاب الفلسطيني حسين غسان عبد الهادي (25 عاماً) من سكان نابلس بسبب مضاعفات صحية تعود إلى إصابته عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى برصاص الوحدات السرية الإسرائيلية في الظهر وأنحاء جسمه.
- 1997م صحيفة هآرتس الصهيونية تنشر صورة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي اليميني المتطرف، وهو يقدم لراعي الكنيسة الأرثوذكسية، صورة مجسم للقدس دون أن تظهر فيها الأماكن المقدسة وبدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، يظهر مبنى مفترض للهيكل المزعوم.
- 1997م توقيع بروتوكول الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الليكود الإسرائيلية، لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المحتلة في 80% من مساحة المدينة، وكان من المفروض أن يتم إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة بتاريخ 28/3/1996م في عهد حكومة حزب العمل الذي يرأسها شمعون بيرس، الذي خلف رابين بعد اغتياله.
- 1993م الشهيد فخري الدحدوح (حركة الجهاد الإسلامي) ينفذ عملية بطولية بالسلاح الأبيض، حيث قام بطعن مجموعة من اليهود في قلب تل أبيب، وقد استشهد بعد أن أطلق عليه رجال الأمن الإسرائيلي الحاقدون عشرات الرصاصات.
- 1979م المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الرابعة عشر "دورة هواري بومدين بدمشق"، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة جدا. فقد جاءت بعد زيارة السادات للقدس، وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه عن إرادة الأمة العربية، المتمثلة في قرارات مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل وأيضا، بعد قمة بغداد وتشكيل الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرته خيانة قومية، كما اعتبرت أن التسوية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني التي تجسدت في معاهدتي كامب ديفيد استسلام وتسليم بمواصلة اغتصاب فلسطين.
- 1948م القوات العربية تصد هجومين يهوديين قرب الناصرة في فلسطين، وتقطع طريق الإمدادات الرئيسي.
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