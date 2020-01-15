إدارة الطرق بوزارة المواصلات تلتقي مع رئيس بلدية بني سهيلا

غزة- الرأي

التقت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات، ممثلة بالمهندس يوسف الطويل برئيس بلدية بني سهيلا أ . حماد الرقب؛ لمناقشة تركيب الإشارات المرورية على مفترق بني سهيلا.

حيث تناول اللقاء الأماكن التي سيتم تركيبها على الدوار وتركيب المجسات وكيفية وضعها داخل المفترق خاصة بعد تركيب إشارة مرورية عليه خلال الفترة الماضية .



وكانت الوزارة قد سلمت البلدية عدد من الإشارات المرورية وذلك لتركيبها داخل المفترق والشوارع الرئيسية في بلدة بني سهيلا .



وأكد المهندس يوسف الطويل، أن هذه اللقاءات تأتي من أجل تطوير العمل في الشوارع والمفترقات الرئيسية بالتعاون مع البلديات وشرطة المرور , وتسعى الإدارة العامة للطرق والمشاريع إلى ضبط الحالة المرورية خاصة على طريق صلاح الدين بما يضمن التقليل من الحوادث المرورية .

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الإدارة السنوية لتطوير المفترقات المرورية خلال هذا العام .