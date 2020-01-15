وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ تشرع في إزالة الرمال المتراكمة في ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تعقد ورشة تعريفية حول مرض"سل الزيتون" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ لقاءات توعوية حول آلية تسجيل جمعيات تعاونية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية تمكين المرأة التابع للتنمية الاجتماعية يشارك في يوم ترفيهي بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الطرق بوزارة المواصلات تلتقي مع رئيس بلدية بني سهيلا وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف 20 طناً من مخلفات مصانع الأعلاف من مزارع الحيونات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2389) الأربعاء 15/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ18 في معتقلات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على معدات ورشة حدادة في كفر الديك بسلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى.. شتاءٌ يُؤلمهم وبرد يُحاصرهم
أخبار » الأخبار الحكومية

بعنوان ( هيا نفرح معا )

تمكين المرأة التابع للتنمية الاجتماعية يشارك في يوم ترفيهي بالوسطى

15 كانون ثاني / يناير 2020 11:14

تمكين المرأة التابع للتنمية الاجتماعية يشارك في يوم ترفيهي بالوسطى
تمكين المرأة التابع للتنمية الاجتماعية يشارك في يوم ترفيهي بالوسطى

غزة- الرأي

شارك مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية - النصيرات بيوم ترفيهي بعنوان ( هيا نفرح معا ) لأهالي منطقة البركة في دير البلح  وسط قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة السواركة التي تم استهدافها في التصعيد الاخير.

ونفذ اليوم الترفيهي  شبكة حماية الطفولة في المحافظة الوسطى التابعة لوحدة الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية .

وجاء ذلك بالتنسيق مع مؤسسات أعضاء شبكة حماية الطفولة في المنطقة الوسطى وبحضور مدير عام حدة الاسرة والطفولة أ. منى العجلة، ومدير مديرية الوسطى أ. جمال أبو عبده وعدد كبير من الشخصيات القيادية واللجان المحلية وعدد كبير من الأطفال مايقارب 350 طفل وطفلة و100 سيدة من أولياء الأمور وكانت المشاركة عبارة عن تفريغ نفسي للأطفال وأولياء الامور من خلال ألعاب تنشيطية وترفيهية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع طرود غذائية على أسر فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟