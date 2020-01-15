تمكين المرأة التابع للتنمية الاجتماعية يشارك في يوم ترفيهي بالوسطى

غزة- الرأي

شارك مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية - النصيرات بيوم ترفيهي بعنوان ( هيا نفرح معا ) لأهالي منطقة البركة في دير البلح وسط قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة السواركة التي تم استهدافها في التصعيد الاخير.

ونفذ اليوم الترفيهي شبكة حماية الطفولة في المحافظة الوسطى التابعة لوحدة الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية .

وجاء ذلك بالتنسيق مع مؤسسات أعضاء شبكة حماية الطفولة في المنطقة الوسطى وبحضور مدير عام حدة الاسرة والطفولة أ. منى العجلة، ومدير مديرية الوسطى أ. جمال أبو عبده وعدد كبير من الشخصيات القيادية واللجان المحلية وعدد كبير من الأطفال مايقارب 350 طفل وطفلة و100 سيدة من أولياء الأمور وكانت المشاركة عبارة عن تفريغ نفسي للأطفال وأولياء الامور من خلال ألعاب تنشيطية وترفيهية .